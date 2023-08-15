«Благодарны, что память сохранится». «Советский спорт» выпустил журнал к финалу «Локобол-2023-РЖД»

С 3 по 6 августа прошёл XVII Международный фестиваль «ЛОКОБОЛ – 2023 – РЖД» среди детских футбольных команд мальчиков и девочек 2011г.р., посвященный «Году педагога и наставника» в РФ и 20-летию ОАО «РЖД». Этот фестиваль имеет давние традиции, но на этот раз не обошлось без приятных новинок и сюрпризов.

Президент детской футбольной лиги Мария Жаркова рассказала о сотрудничестве организаторов детского праздника с редакцией «Советского спорта», которая впервые в истории выпустила журнал, приуроченный непосредственно к «Локоболу».

– В этом году у нас впервые вышел такой спецвыпуск, в котором можно ознакомиться с историей всего фестиваля. Там много интервью с теми, кто участвовал в этом году, но не попал в финал. Есть интересные интервью с участниками Суперфинала. Действительно, такая полноценная, очень интересная история. Этот журнал мы раздали участникам, чтобы они могли забрать его с собой, раздали, естественно, гостям. И мы очень благодарны за то, что такого рода память у нас останется и сохранится, – рассказала Мария.