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Луис Чавес отказался от перехода в «Динамо»

Игрок так и не получил деньги за расторжение контракта.
15 августа 2023 22:45
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес отказался от перехода в «Динамо». Об этом сообщает Fox Sports.

По информации источника, 27-летний хавбек так и не получил от бело-голубых деньги за расторжение контракта с мексиканским клубом.

Ранее появилась информация, что 27-летний футболист не может заплатить за расторжение соглашения с мексиканской командой, поэтому его переход в стан бело-голубых задерживается.

Добавим, в минувшем сезоне Чавес в составе «Пачуки» принял участие в 42 играх, забил три гола и отдал пять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.

источник: FOX Soccer
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