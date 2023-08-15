Полузащитник «Пачуки» Луис Чавес отказался от перехода в «Динамо». Об этом сообщает Fox Sports.

По информации источника, 27-летний хавбек так и не получил от бело-голубых деньги за расторжение контракта с мексиканским клубом.

Ранее появилась информация, что 27-летний футболист не может заплатить за расторжение соглашения с мексиканской командой, поэтому его переход в стан бело-голубых задерживается.

Добавим, в минувшем сезоне Чавес в составе «Пачуки» принял участие в 42 играх, забил три гола и отдал пять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.