«Он специально так делает». Гладилин - о конфликте Дзюбы с журналистом

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о скандале вокруг Артёма Дзюбы и журналиста.

«Это этический момент. Дзюба — взрослый человек, уже давно сформировался. У него было и видео, более мощные, чем скандал с журналистом, так что для него вызов в КДК — не очень серьезное мероприятие. Может, он специально так делает. Сложно понять его психологию, что он там хочет в этом вопросе. Он взрослый человек, советовать ему нет смысла», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

После матча 4-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент обратился к 34-летнему футболисту с вопросом о его результативности. Дзюба ответил грубо и стал угрожать представителю СМИ, пообещав «засунуть телефон в одно место».