ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Он специально так делает». Гладилин - о конфликте Дзюбы с журналистом

Заседание КДК пройдет 16 августа.
15 августа 2023 23:41
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о скандале вокруг Артёма Дзюбы и журналиста.

«Это этический момент. Дзюба — взрослый человек, уже давно сформировался. У него было и видео, более мощные, чем скандал с журналистом, так что для него вызов в КДК — не очень серьезное мероприятие. Может, он специально так делает. Сложно понять его психологию, что он там хочет в этом вопросе. Он взрослый человек, советовать ему нет смысла», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

После матча 4-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент обратился к 34-летнему футболисту с вопросом о его результативности. Дзюба ответил грубо и стал угрожать представителю СМИ, пообещав «засунуть телефон в одно место».

источник: «Газета.Ru»
Пономарёв считает, что в «Ахмате» поторопились с отставкой Ташуева
Клуб остался без тренера.
15.08.2023 23:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
Акинфеев высказался о хейте в адрес Заболотного: это нормально
Форвард за неделю провел два разных матча.
15.08.2023 23:25
Футбол
автор: Александр Шульгин
Агент Чавеса опроверг информацию о срыве перехода игрока в «Динамо»
Агент Чавеса опроверг информацию о срыве перехода игрока в «Динамо»
Слухи не подтвердились.
15.08.2023 22:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
Луис Чавес отказался от перехода в «Динамо»
Игрок так и не получил деньги за расторжение контракта.
15.08.2023 22:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
Булыкин прокомментировал отставку Ташуева
«Ахмат» остался без тренера.
15.08.2023 22:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
Еще одна звезда «ПСЖ» уехала в Саудовскую Аравию вслед за Неймаром
Арабская лига продолжает массово скупать звезд.
15.08.2023 22:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
Шунин в третий раз стал отцом
У футболиста родился сын.
15.08.2023 21:54
Футбол
автор: Александр Кожевников
Заур Тедеев: для меня было бы великой честью возглавить такой клуб, как «Ахмат»
Специалист высказался о своём будущем.
15.08.2023 21:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Капитан «Енисея» рассказал о своём криминальном прошлом
Он играет за красноярский клуб с 2020 года.
15.08.2023 20:57
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.