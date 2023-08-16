Тухель недоволен игрой Киммиха, тренер попросил руководство «Баварии» купить нового опорника

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель не видит Йозуа Киммиха на позиции опорного полузащитника. Об этом пишет Bayern & Germany со ссылкой на журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля.

По данным источника, наставник заявил футболисту, что тот плохо справляется с обороной и замедляет игру команды. Киммих негативно воспринял слова Тухеля, как и вся команда. К слову, в руководстве поддерживают игрока и считают, что тренер неправ.

Тухель же заявил, что немецкий хавбек будет полезен в качестве «восьмерки».

В прошлом сезоне Бундеслиги 28-летний Киммих провел 33 матча, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Он также играл на правом фланге обороны.