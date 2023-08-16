Главный тренер «Химок» дисквалифицирован на матч с саратовским «Соколом»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев дисквалифицирован на матч шестого тура Первой лиги, возможный пропуск второго матча носит условный характер, сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

В матче пятого тура против московской «Родины» в первом тайме он резко высказался относительно судейства в матче и был удален. «Химки» выиграли матч со счетом 2:0.

После пяти туров «Химки», набрав 9 очков, занимают шестое место. В шестом туре «Химки» в Саратове сыграют с «Соколом».