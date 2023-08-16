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Арнаутович стал игроком «Интера»

Футболист перешёл на правах аренды.
16 августа 2023 23:51
автор: Александр Кожевников

«Интер» объявил об аренде нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб при этом оставил за собой опцию выкупа контракта 34-летнего австрийца при выполнении определённых условий.

Ранее сообщалось, что «Болонья» хочет выручить с продажи Арнаутовича не менее 15 млн евро. «Интер» был готов заплатить за австрийца лишь 8 млн, а также включить в сделку хавбека Стефано Сенси. Контракт Арнаутовича с «Болоньей» действовал до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Марко провёл 21 матч, в которых отметился десятью голами.

источник: «Советский спорт»
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