Арнаутович стал игроком «Интера»

«Интер» объявил об аренде нападающего «Болоньи» Марко Арнаутовича. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Клуб при этом оставил за собой опцию выкупа контракта 34-летнего австрийца при выполнении определённых условий.

Ранее сообщалось, что «Болонья» хочет выручить с продажи Арнаутовича не менее 15 млн евро. «Интер» был готов заплатить за австрийца лишь 8 млн, а также включить в сделку хавбека Стефано Сенси. Контракт Арнаутовича с «Болоньей» действовал до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне Марко провёл 21 матч, в которых отметился десятью голами.