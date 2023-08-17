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Гвардиола сократил отставание от Фергюсона в списке самых титулованных тренеров в истории футбола

Накануне, 16 августа, испанский специалист выиграл Суперкубок УЕФА.
Гвардиола сократил отставание от Фергюсона в списке самых титулованных тренеров в истории футбола
17 августа 2023 08:36
автор: Артур Гичунцев
автор фото: Getty Images

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола завоевал Суперкубок УЕФА. Накануне, 16 августа, его команда одолела «Севилью» (1:1 в основное время, 5:4 по пенальти).

Таким образом, испанец выиграл 36-й трофей в карьере. По этому показателю он обошел румынского специалиста Мирчу Луческу (35 титулов) и вышел на чистое 2-е место. Лучшим по-прежнему остается экс-наставник «МЮ» Алекс Фергюсон, завоевавший 49 трофеев. Об этом пишет MisterChip.

Помимо «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола также тренировал «Барселону» и «Баварию». Свой тренерский путь он начал в 2007 году.

источник: «Советский спорт»
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