Деку рассказал, почему «Барселона» не смогла вернуть Неймара

Форвард сборной Бразилии Неймар не вернулся в «Барселону», так как у каталонского клуба не было денег на его подписание. Об этом заявил спортивный директор сине-гранатовых Деку.

«Нам было необходимо достичь взаимопонимания с «ПСЖ» или договориться с арабами, но этого не произошло. Эта ситуация должна была быть экономически целесообразной для нас, но никогда не было такого решения, при котором Неймар смог бы перейти в «Барселону» – прежде всего из-за экономической ситуации в клубе», – заявил функционер для Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что 31-летний Неймар заключил договор с саудовским «Аль-Хилялем». По данным СМИ, его зарплата в новом клубе составит 100 млн евро в год.