Сёмин считает работу на матче между «Спартаком» и «Зенитом» тяжёлым испытанием для любого судьи

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом».

«У Карасёва есть определений статус, чтобы работать на таком матче. Сергей неплохо себя зарекомендовал. В играх между этими двумя командами всегда повышенная нагрузка на арбитра. Работа на матче «Спартак» — «Зенит» — тяжелое испытание для любого судьи», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Встреча состоится в воскресенье, 20 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. Главным арбитром матча будет Сергей Карасёв.