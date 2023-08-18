Актёр из роликов «Спартака» и ЦСКА сообщил, что готов сняться в проекте «Зенита» 

Актер Михаил Люлинецкий, принимавший участие в съёмках видеороликов «Спартака» и ЦСКА, признался, что не является любителем футбола и фанатом московских клубов, поэтому может в будущем сняться в видео «Зенита».

«Я не фанат. Я нанятый актер. Ни за ЦСКА, ни за «Спартак» я не болею. Про соперничество между клубами я теоретически знал. Если меня пригласит «Зенит» сняться, соглашусь ли я? Смотря какие условия. Я и за тех, и за этих», — приводит слова Люлинецкого «Спорт-Экспресс».

Напомним, в ролике под названием «Спартак». Это любовь моя», который посвящен новому комплекту формы команды, Люлинецкий сыграл болельщика «Спартака», который полгода назад в новогоднем видео армейцев выступал в качестве фаната красно-синих. На этот факт ЦСКА указал в своём видеоролике, опубликовав его в своём телеграм-канале.