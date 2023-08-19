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Томас Тухель оценил дебют Гарри Кейна за «Баварию»

Форвард забил гол и отдал голевой пас.
19 августа 2023 11:33
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об игре нападающего Гарри Кейна в матче 1-го тура Бундеслиги против «Вердера».

Напомним, английский форвард забил гол и отдал голевой пас, а его команда одержала победу со счетом 4:0. Это был дебютный матч для англичанина в составе немецкого гранда.

«Хорошо – это мягко сказано. Это было просто великолепно. Его присутствие, его личность, его работа на тренировках.

Он начал с голевой передачи, а потом забил сам. Мы надеемся, что он будет продолжать в том же духе», – приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Кейн перешел в «Баварию» этим летом. За его трансфер немецкий клуб заплатил «Тоттенхэму» 100 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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