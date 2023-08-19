Артём Дзюба может восстановиться от травмы к матчу с «Сочи» 

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о состоянии нападающего команды Артёма Дзюбы.

Ранее 34-летний футболист в своих соцсетях заявил, что не примет участие в игре с «Краснодаром» из-за микроповреждения. Встреча пройдёт в субботу, 19 августа, на домашнем стадионе «быков». Начало матча – 19:30 мск.

«Что касается Дзюбы, то никаких изменений в плане его восстановления нет. Он спокойно готовится в Москве. Мы рассчитываем на него в матче с «Сочи» через неделю. Надеюсь, что все будет хорошо», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».

Напомним, Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале 2023 года на правах свободного агента. В текущем сезоне в составе железнодорожников он провёл четыре матча и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в три с половиной миллиона евро.