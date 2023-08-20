«Иди ты знаешь куда». Дзюба снова нагрубил журналисту после матча с «Краснодаром»

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба грубо ответил комментатору телеканала «Матч ТВ» Михаилу Моссаковскому, нелестно отозвавшемуся об игре железнодорожников в матче пятого тура РПЛ против «Краснодара».

После того, как в самом конце встречи Антон Миранчук сравнял счет и принес железнодорожникам ничью, Моссаковский отметил, что «Локомотив» буквально «вымучил свой гол».

«Ой, иди ты знаешь куда?», - написал в ответ форвард в своих соцсетях.

Добавим, что встреча завершилась вничью 1:1. Дзюба не принимал участия в матче.