Форвард «Крыльев Советов» Писарский попал в ДТП с участием двух Mercedes

27-летний российский футболист Владимир Писарский, выступающий за «Крылья Советов» на позиции нападающего, попал в ДТП в Самаре.

Об этом сообщает Telegram-канал «Волжская защепка».

Согласно данным источника, авария случилась сегодня, 21 августа, Ново-Садовой улице в Самаре. Два автомобиля марки Mercedes врезались друг в друга. Владимир Писарский находился за рулем одного из них.

Отмечается, что футболист не пострадал.

Ранее Писарский выступал за «Оренбург» и носил фамилию Сычевой.