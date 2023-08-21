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«У Абаскаля развалилась семья». Орлов – о спаде «Спартака»

В пятом туре РПЛ подопечные испанского специалиста проиграли «Зениту».
21 августа 2023 23:33
автор: Глеб Шевяков

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном кризисе в московском «Спартаке».

Отметим, в воскресенье, 20 августа, красно-белые уступили «Зениту» со счётом 1:3 в рамках 5-го тура чемпионата России.

«Вы обратили внимание, что сказал Соболев после матча с «Зенитом»? Что «так нельзя играть нам, спартаковцам, и все мы должны выйти как единый кулак, семья». А сейчас семья развалилась. У Абаскаля. Потому что он выставил тех игроков и они ничего не поняли. Бонгонда же хорошо играл, забивал в предыдущих матчах. Ну как можно его не поставить, когда они играют дома? Дух раздевалки потерян», – заявил журналист в эфире YouTube-шоу «Такой футбол».

Добавим, в настоящее время «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков после пяти матчей. «Зенит» с десятью очками находится на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства столичный клуб примет на своём поле «Ахмат» (26 августа). Сине-бело-голубые в тот же день сыграют дома с «Уралом».

источник: «Советский спорт»
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