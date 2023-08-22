Федотов рассказал о проблемах ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, при каких условиях его команда сможет побороться за чемпионский титул.

По словам специалиста, нынешний состав нуждается в усилении. Только при таких условиях армейцы могут рассчитывать на золотые медали РПЛ.

«Обрастать хорошими и мощными футболистами, равными с зенитовскими. Сезон не заканчивается четырьмя турами.

На этом этапе нужно показывать стабильные результаты. Для этого нужна обойма футболистов, способная на этой дистанции решать серьезные задачи», – сказал Федотов в программе «Футбол России».

В данный момент ЦСКА занимает 5-е место в чемпионате России, набрав 9 очков: в активе красно-синих три победы и два поражения.