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Захарян поделился впечатлениями от перехода в «Реал Сосьедад»

Арсен подписал шестилетний контракт с командой.
22 августа 2023 14:30
автор: Александр Кожевников

Бывший полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян поделился первыми впечатлениями от пребывания в структуре испанского клуба «Реал Сосьедад».

«Первый день был очень сложный: перелёт, заселение, тяжёлый медосмотр, подписание контракта. Сегодня здорово – потренировался, с командой познакомился. Ребята все дружелюбные, не ожидал – все помогали. На тренировке лично помогал Микель Оярсабаль. Очень рад здесь быть!», - приводит слова Захаряна «Чемпионат».

Захарян является воспитанником «Динамо». Всего за основной состав московского клуба он сыграл 89 матчей, отличился 19 забитыми мячами и 20 ассистами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

В субботу, 19 августа, стало известно, что 20-летний заключил шестилетний контракт с испанской командой.

источник: Чемпионат.com
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