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Лунёв получил два предложения в день подписания контракта с «Карабахом»

Российский голкипер мог продолжить карьеру в Бельгии.
22 августа 2023 18:17
автор: Максим Скороходов

Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, рассказал, какие варианты с карьерой в Европе были у 31-летнего голкипера.

- В день подписания контракта с «Карабахом» нам пришло ещё два предложения — от израильского «Маккаби» и бельгийского «Кортрейка». Причём по бельгийскому клубу была конкретика. Мы могли бы рассмотреть эти предложения, но так дела не делаются. На тот момент мы уже достигли всех договорённостей с «Карабахом», - приводит «Чемпионат» слова Смирнова.

По окончании сезона-2022/2023 Лунёв стал свободным агентом после того, как истёк его контракт с «Байером». Всего за немецкий клуб он провёл три матча и пропустил четыре гола. Ранее в карьере он играл в составе «Зенита» и «Уфы».

19 августа «Карабах» объявил о заключении контракта с российским голкипером.

источник: Чемпионат.com
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