ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Лукаку может стать игроком «Ромы»

Гендиректор римлян уже прилетела в Лондон на переговоры с «Челси».
22 августа 2023 20:41
автор: Артур Гичунцев

«Рома» хочет арендовать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом пишет TuttoMercatoWeb со ссылками на La Gazzetta dello Sport и Il Tempo.

По данным источников, гендиректор римлян Лина Сулуку прибыла в Лондон на переговоры с руководством «синих».

Трансфер может состояться, если англичане не продадут игрока и согласятся платить часть его зарплаты.

Прошлый сезон 30-летний Лукаку провел на правах аренды в «Интере»: в рамках Серии А он отыграл 25 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
«Текстильшик» – «Амкал»: основное время закончилось вничью
Команды определят, кто пройдёт в следующий этап Кубка России в серии пенальти.
22.08.2023 20:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ливерпуль» огласил окончательное решение по красной карточке Макаллистера
Аргентинец был удален в дебютном матче за «красных».
22.08.2023 20:57
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Клаудиньо рассказал, как «Зенит» справляется после ухода Малкома
В прошедшее межсезонье бразилец перебрался в Саудовскую Аравию.
22.08.2023 20:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Состоялась презентация мяча Лиги чемпионов на предстоящий сезон (фото)
Состоялась презентация мяча Лиги чемпионов на предстоящий сезон (фото)
Групповой этап престижного европейского турнира стартует 19 сентября.
22.08.2023 20:32
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Уткин – о назначении Ярошика: менеджмент «Оренбурга» допустил классическую ошибку
Известный блогер отреагировал на последние события в клубе.
22.08.2023 20:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Амкал» играет вничью с «Текстильщиком» после первого тайма в матче Кубка России
Медийная команда играет против профессионального клуба в гостях.
22.08.2023 19:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Отавио перешел в «Аль-Наср» из «Порту»
Трансфер оценивается в 60 миллионов.
22.08.2023 19:46
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карлос Тевес стал главным тренером «Индепендьенте» 
Аргентинец завершил карьеру футболиста в прошлом году.
22.08.2023 19:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.