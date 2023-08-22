Лукаку может стать игроком «Ромы»

«Рома» хочет арендовать нападающего «Челси» Ромелу Лукаку. Об этом пишет TuttoMercatoWeb со ссылками на La Gazzetta dello Sport и Il Tempo.

По данным источников, гендиректор римлян Лина Сулуку прибыла в Лондон на переговоры с руководством «синих».

Трансфер может состояться, если англичане не продадут игрока и согласятся платить часть его зарплаты.

Прошлый сезон 30-летний Лукаку провел на правах аренды в «Интере»: в рамках Серии А он отыграл 25 матчей, забил 10 голов и отдал 6 голевых передач.