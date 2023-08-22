Дзагоев – о несостоявшемся переходе в «Челси»: боялся переезда и незнания языка

Бывший полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев мог стать игроком «Челси».

По словам футболиста, в его трансфере был заинтересован владелец «синих» Роман Абрамович, однако, он отказался от предложения по ряду причин.

«Звонил Жирков и говорил, что Роман Аркадьевич попросил его поговорить со мной, чтобы я перешел в «Челси»: тренируюсь с основой и играю за дубль.

Во‑первых, мне еще было 18 лет. Молодой, не был готов, боялся. Я не боялся выходить на поле с такими командами. Ни тренироваться, ни играть не боялся вообще ни разу. В 18 лет играл против «Манчестер Юнайтед» и не стеснялся никого. Но я боялся переезда и незнания языка. Был молод», – поведал футболист в эфире «Матч ТВ».

33-летний Дзагоев провел за ЦСКА 14 сезонов. Летом 2022-го он стал игроком «Рубина», а в июле 2023-го – свободным агентом.