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Дзагоев заявил, что Рахимов хотел оставить его в «Рубине»

Однако в руководстве не поддержали тренера.
Дзагоев заявил, что Рахимов хотел оставить его в «Рубине»
22 августа 2023 22:40
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хотел сохранить Алана Дзагоева в команде. Об этом футболист рассказал в эфире «Матч ТВ».

По словам игрока, специалист сообщил ему о своих планах в личной беседе, однако в руководстве решили не продлевать трудовой договор.

«Где‑то в июле Сафонов мне позвонил и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт. Я говорю: «Окей». Вот это официальная версия. Мы пожали руки и разошлись», – добавил футболист.

В прошлом сезоне Алан Дзагоев провёл за «Рубин» во всех турнирах 20 матчей: он забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.

источник: «Советский спорт»
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