Дзагоев заявил, что Рахимов хотел оставить его в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов хотел сохранить Алана Дзагоева в команде. Об этом футболист рассказал в эфире «Матч ТВ».

По словам игрока, специалист сообщил ему о своих планах в личной беседе, однако в руководстве решили не продлевать трудовой договор.

«Где‑то в июле Сафонов мне позвонил и сказал, что попечительский совет принял решение не продлевать контракт. Я говорю: «Окей». Вот это официальная версия. Мы пожали руки и разошлись», – добавил футболист.

В прошлом сезоне Алан Дзагоев провёл за «Рубин» во всех турнирах 20 матчей: он забил 3 гола и отдал 2 голевых паса.