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Смородская оценила перспективы Александра Мостового стать успешным тренером

В мае текущего года экс-игрок сборной России отправил документы для обучения в академии РФС.
23 августа 2023 23:07
автор: Глеб Шевяков

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что у Александра Мостового есть шанс стать топовым тренером.

В мае 2023 года бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» направил документы в академию Российского футбольного союза для обучения и получения тренерской лицензии в будущем.

«Я очень много думала на тему того, кто становится большими тренерами. Ответа у меня нет. Кто становится топовыми тренерами, так я и не поняла. Поэтому рано говорить, когда человек только начал учиться. Посмотрим. Но я считаю, что у Мостового есть потенциал, чтобы стать большим тренером», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

За свою футбольную карьеру Мостовой дважды становился чемпионом СССР, выиграл Кубок Португалии и стал двукратным обладателем Кубка Интертото.

источник: «РБ-Спорт»
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