Футболист «Бенфики» Нерес согласился на переход в «Зенит»

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, сине-бело-голубые предварительно договорились с 26-летним форвардом о переходе. Сообщается, что петербуржцам для завершения трансфера бразильца необходимо согласовать сумму сделки.

Ранее появилась информация, что игрок не желает перебираться в России, а лиссабонский клуб оценивает его в 100 миллионов евро.

Нерес присоединился к «Бенфике» в июле 2022 года. Всего за команду из Лиссабона он сыграл 49 матчей, отметился 12 забитыми мячами и отдал 16 результативных передач. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.