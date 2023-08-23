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Футболист «Бенфики» Нерес согласился на переход в «Зенит»

Питерской команде осталось согласовать сумму потенциальной сделки с «орлами».
23 августа 2023 23:33
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Бенфики» Давид Нерес может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, сине-бело-голубые предварительно договорились с 26-летним форвардом о переходе. Сообщается, что петербуржцам для завершения трансфера бразильца необходимо согласовать сумму сделки.

Ранее появилась информация, что игрок не желает перебираться в России, а лиссабонский клуб оценивает его в 100 миллионов евро.

Нерес присоединился к «Бенфике» в июле 2022 года. Всего за команду из Лиссабона он сыграл 49 матчей, отметился 12 забитыми мячами и отдал 16 результативных передач. Его соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027.

источник: «Спорт-Экспресс»
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