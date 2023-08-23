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Глава РПЛ Алаев: даже половина Вендела — первоклассный игрок

«Зенит» ранее обыграл «Спартак».
23 августа 2023 23:44
автор: Александр Кожевников

Глава Российской Премьер-лиги Александр Алаев оценил игру полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче со «Спартаком».

«Не удивляет ли меня, что Вендел, отдыхавший всю предсезонку в Бразилии, выходит и разносит РПЛ? Вендел — мастер. Даже половина Вендела — высококлассный игрок. Он выделяется своим мастерством. Конечно, меня это удивляет. Такой же вопрос мне задавали про Промеса, который зимой не прошел предсезонку, и был лучшим. Они профессионалы. Когда в нашей лиге звезды показывают такой перформанс, как Вендел против «Спартака», и до этого Промес, конечно же, мы рады», — приводит слова Алаева Sport24.

Ранее «Зенит» обыграл «Спартак» в матче пятого тура РПЛ сор счётом 3:1.

По итогам пяти туров в РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. «Зенит» с десятью очками располагается на четвёртой позиции. В следующем туре национального первенства подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Ахмат» (26 августа). «Зенит» в тот же день сыграет дома с «Уралом».

источник: Sport24.ru
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