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Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, почему клуб уволил Ярошика

На ситуацию повлияли не только семейные обстоятельства.
24 августа 2023 09:25
автор: Артур Гичунцев

Чешский специалист Иржи Ярошик был уволен из «Оренбурга», так как команда показала слабое выступление на старте сезона. Об этом заявил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«На увольнение Ярошика повлиял комплекс причин: не совсем те результаты и не то качество игры, на которые мы рассчитывали. Ну и неприятные семейные обстоятельства, любому человеку тяжело сконцентрироваться на работе в таких условиях. Поэтому было принято решение поблагодарить Иржи и пригласить на работу Давида. Для таких решений нет благоприятных моментов, любое расставание тяжёлое. Иржи – очень хороший человек, мы желаем ему только удачи», – сказал функционер клубной пресс-службе.

Под руководством Ярошика «Оренбург» провёл в РПЛ 5 матчей и потерпел 4 поражения. Ещё одна встреча завершилась вничью.

источник: ФК «Оренбург»
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