Луис Энрике – о футболистах «ПСЖ»: им нужно научиться работать вместе

Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, как прошел его первый месяц в парижском гранде.

«Моя работа проходит в позитивном ключе. Игрокам требуется время, чтобы лучше узнать друг друга. Также необходимо время, чтобы команда поняла, чего от них хочу я как тренер, им нужно научиться работать вместе. Большинство из нас работают на благо клуба и помогают игрокам», – приводит слова испанца PSG Report.

Энрике сменил у руля «ПСЖ» французского специалиста Кристоф Галтье. Ранее он тренировал сборную Испании и «Барселону», с которой выигрывал Лигу чемпионов.