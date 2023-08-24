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Луис Энрике – о футболистах «ПСЖ»: им нужно научиться работать вместе

Испанец подвел итоги предсезонной подготовки.
24 августа 2023 11:37
автор: Артур Гичунцев

Новый главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, как прошел его первый месяц в парижском гранде.

«Моя работа проходит в позитивном ключе. Игрокам требуется время, чтобы лучше узнать друг друга. Также необходимо время, чтобы команда поняла, чего от них хочу я как тренер, им нужно научиться работать вместе. Большинство из нас работают на благо клуба и помогают игрокам», – приводит слова испанца PSG Report.

Энрике сменил у руля «ПСЖ» французского специалиста Кристоф Галтье. Ранее он тренировал сборную Испании и «Барселону», с которой выигрывал Лигу чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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