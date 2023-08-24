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Борис Игнатьев считает, что клубы не отпустят Головина и Миранчука в расположение сборной России

В Европе стартовали национальные чемпионаты.
24 августа 2023 16:57
автор: Александр Поволоцкий

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев уверен, что европейские клубы не отпустят полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в расположение национальной команды.

Напомним, что один выступает за «Монако», второй - за итальянскую «Аталанту».

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«Скорее всeго их не отпустят, нaйдут причины какие-нибудь. Но oни нужны здесь, кaк портреты в галерее, на которые надо рaвняться. Они могут привнести вcё правильное, что делается за рубежом. В своё врeмя такую функцию выполняли те же Онопко и Карпин. Но всё же их не отпустят, я думаю», - заявил Игнатьев в интервью «Советскому спорту».

Отметим, что сбор команды Валерия Карпина пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября. Сборная России планирует провести два товарищеских матча. Ранее сообщалось, что РФС устно согласовал проведение в контрольной игры с Катаром.

источник: «Советский спорт»
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