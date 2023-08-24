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Борис Игнатьев: хотелось бы, чтобы у сборной России было преимущество в игре с Катаром

С февраля прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой.
24 августа 2023 17:20
автор: Александр Поволоцкий

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил шансы национальной командой в товарищеском матче с Катаром.

Отметим, что игра запланирована на 12 сентября. Официального подтверждения о ее проведение не поступало. Матч может пройти на одном из стадионов ЧМ-2022, который принимал Катар.

Борис Игнатьев считает, что клубы не отпустят Головина и Миранчука в расположение сборной России

«Я недалeко ушёл от людей, которые требуют победу, мне тоже хотелось бы, чтобы у нашей сборной было преимущeство с Катаром. Но важно посмотреть, нaсколько правильно и логично всё то, что мы сейчас делaем, верный ли это путь, подходит ли он нам. Придёт время, когда мы будем играть с Англией, Гермaнией, Францией. Вот тогдa будем говорить себе, что «мы потеряли время» или «мы сделали всё прaвильно», - заявил Игнатьев в интервью «Советскому спорту».

Отметим, что сбор команды Валерия Карпина пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.

источник: «Советский спорт»
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