«Челси» подписал контракт с 18-летним форвардом «Сантоса»

«Челси» объявил о подписании контракта с форвардом «Сантоса» Дейвидом Вашингтоном.

Как сообщает пресс-служба клуба из Лондона, соглашение с 18-летним футболистом подписано на семь сезонов с возможным продлением ещё на год.

Инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что сумма сделки между английским и бразильским клубом составила 16 млн евро плюс 4 млн в виде бонусов.

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В СМИ сообщалось, что Вашингтон может остаться в »Челси» или сразу уйти в аренду в «Страсбург».

«Челси» набрал четыре очка в первых двух турах АПЛ, сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1) и проиграв «Вест Хэму» (1:3).