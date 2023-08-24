Первый тренер Миранчука уверен, что Алексей приедет на сборы национальной команды

Александр Воронков, первый тренер Антона и Алексея Миранчуков, отреагировал на попадание футболистов в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Я искренне рад, что братья воссоединятся в составе сборной России. Чем быстрее это произойдет, тем лучше — когда Миранчуки играют вместе, они становятся сильнее. Эти ребята созданы друг для друга и должны играть вместе. Это именно те братья, которые могут взаимодействовать даже не глядя друг на друга, на уровне чувств. Думаю, в этот раз Алексей наверняка доедет до сборной и воссоединение братьев состоится. Сейчас все зависит от руководства «Аталанты» — у Леши сложный период, вероятный переход. Но мне кажется, что его отпустят. Буду надеяться на это. Вперед, сборная России, вперед, Миранчуки», — приводит «РБ Спорт» слова Воронкова.

Объявлен расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

Сбор команды Валерия Карпина пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября. Сборная России планирует провести два товарищеских матча. Ранее сообщалось, что РФС устно согласовал проведение в контрольной игры с Катаром.