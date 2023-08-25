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Матч «Сочи» - ЦСКА может пройти в Краснодаре

РПЛ направила комиссию на проверку поля стадиона «барсов».
25 августа 2023 10:39
автор: Максим Скороходов

Стало известно, где пройдет матч 3-г тура группового этапа Кубка России «Сочи» - ЦСКА, если комиссия РПЛ признает поле стадиона «Фишт» неудовлетворительным.

«Сочи» могут запретить играть на стадионе «Фишт» из-за плохого поля

По данным «Матч ТВ», резервным стадионом у «Сочи» заявлена арена «Краснодара». В случае, если поле стадиона «Фишт» окажется в неудовлетворительном состоянии, встреча может пройти в Краснодаре.

Матч «Сочи» - ЦСКА должен состоятся 30 августа. Перед этим 27-го числа «барсы» также на своём поле примут «Локомотив» в рамках 6-го тура чемпионата России, речи о проведении матча на резервной арене пока не идёт.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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