Главный тренер «Аль-Иттихада» назвал абсурдом слухи о его конфликте с Бензема

Главный тренер «Аль-Иттихада» Нуну Эшпириту Санту дал комментарий о слухах о конфликте между ним и французским нападающем Каримом Бензема.

У Карима Бензема возник конфликт с главным тренером «Аль-Иттихада»

- Я читал в прессе, что о моих плохих отношениях с Каримом Бензема, все, кто меня знает, понимает, что это, конечно, это абсурд. У меня хорошие отношения со всеми игроками, у нас сильная команда, мы довольны всеми, мы счастливы, что Карим здесь, с нами. Он также счастлив, вы можете видеть это на поле. Он любит играть за «Аль-Иттихад», - приводит RMC Sport слова Эшпириту Санту.

Бензема перешёл в «Аль-Иттихад» на правах свободного агента в начале июня. С тех пор он сыграл три матча, забил гол и отдал две результативные передачи.