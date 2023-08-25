ЦСКА решил поберечь Акинфеева из-за синтетического газона в Оренбурге

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев полностью здоров сыграет в матче седьмого утра Российской премьер-лиги, сообщает Telegram-канал армейцев.

Ранее стало известно, что Акинфеев пропустит матч РПЛ в Оренбурге. Руководство команды решило поберечь голкипера из-за синтетического газона на стадионе.

«Игорь Акинфеев полностью здоров, мог принять участие в игре, но тренерский штаб, учитывая характеристики газона в Оренбурге, принял решение не использовать его в матче. В следующем матче он будет готов занять место в воротах», - сказал главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов в видеоинтервью, опубликованном в официальном Telegram-канале армейцев.

В матче 7-го тура в Москве ЦСКА примет «Зенит».