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Федотов прокомментировал ничейный результат в матче ЦСКА и «Оренбурга»

Армейцы упустили победу в самой концовке встречи.
25 августа 2023 20:29
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился эмоциями после матча с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре РПЛ.

Армейцы вели в счете (1:0) до 70-й минуты, однако, хозяева поля восстановили равновесие благодаря точному удару Лукаса Веры.

«Сегодняшний результат матча закономерен. Поспешный свисток, когда мы забили второй гол. Очень сложный матч, но мы не ожидали другого. Как и говорили до начала матча, у «Оренбурга» эмоциональный всплеск, им нужно исправлять ситуацию. «Оренбург» – хорошая команда, тем более играет на своем стадионе. Для нас это было дополнительное испытание», – сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Также тренер москвичей рассказал, что ему не понравилось в игре своей команды.

«Знаем, откуда растут наши вопросы. В некоторых эпизодах не успевали лучше распорядиться мячом, противодействовать сопернику в их развитии атакующих действий. Раз ничейный результат, то он справедлив», – заключил рулевой красно-синих.

источник: «Советский спорт»
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