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Главный тренер «Оренбурга» – о матче ЦСКА: мы заслуживаем лучшего результата

Встреча завершилась со счетом 1:1.
25 августа 2023 20:50
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия похвалил своих подопечных после матча 6-го тура РПЛ с московским ЦСКА (1:1).

Специалист подчеркнул, что команда выложилась на 100% и заслуживал победы. Также наставник подчеркнул, что «Оренбург» создал больше опасных моментов, чем столичный клуб.

«Что сказали футболистам после игры в раздевалке? Сказал игрокам, что они хорошо отработали, полностью отдали себя. Каждый игрок выложился на максимум, но, думаю, можно было показать ещё больше. Мы заслуживаем лучшего результата.

На протяжении всего матча у нас было больше возможностей, чем у ЦСКА. Игру мы контролировали больше, но это только начало, продолжаем дальше», – сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

Ранее о матче «Оренбург» – ЦСКА высказался главный тренер армейцев Владимир Федотов.

источник: «Советский спорт»
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