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Хет-трик Роналду и дубль Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех»

Команда одержала первую победу в новом сезоне.
Хет-трик Роналду и дубль Мане помогли «Аль-Насру» разгромить «Аль-Фатех»
25 августа 2023 23:19
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Футболисты «Аль-Насра» разгромили «Аль-Фатех» в матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу вице-чемпиона минувшего сезона.

В составе победителей хет-триком отметился Криштиану Роналду, забивавший на 38-й, 55-й и 90+6 минутах. Кроме того, он отдал голевой пас на Садио Мане, у которого дубль (27-я и 81-я минуты).

Таким образом, «Аль-Наср» одержал первую победу в новом сезоне и с тремя очками занимает 10-е место. Лидирует действующий чемпион Про лиги – «Аль-Иттихад».

источник: «Советский спорт»
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