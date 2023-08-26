ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Захарян прокомментировал свою дебют за «Реал Сосьедад»

Ранее футболист выступал за московское «Динамо».
26 августа 2023 09:05
автор: Александр Поволоцкий

Российский хавбек Арсен Захарян высказался о своём дебюте в составе «Реала Сосьедад».

Отметим, что первый матч за испанскую команду в рамках третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (0:0). Арсен вышел на поле на 75-й минуте.

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в дебютном матче Захаряна

«Я тут четырe дня, поэтому не могу дать оценку игрe. Конечно, было волнитeльно выходить на поле. Вообще другой мир, мoжно сказать, для меня. Буду привыкaть потихоньку. Тренер перед игрой сказaл, что я выйду, поэтому я был готoв, но не знал, на какой минутe, поэтому разминался около часa», — приводит Okko Sport слова Захаряна.

Арсен перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го. По данным СМИ, сумма трансфера составила 12,5 млн евро. Кроме того, «Динамо» полагаются бонусы с последующей продажи игрока.

источник: «Советский спорт»
Тренер «Реал Сосьедада» оценил дебют Захаряна в составе испанской команды
Клуб не одержал ни одной победы в этом сезоне.
26.08.2023 10:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Итальянского журналиста в прямом эфире выгнали с передачи после того, как он назвал Лукаку негром
В минувшем сезоне футболист выступал в Серии А.
26.08.2023 10:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Тиньков всегда был треплом». Губерниев прокомментировал слова бизнесмена о Галицком
В текущем сезоне «Краснодар» лидирует в РПЛ, набрав 13 очков в пяти матчах.
26.08.2023 09:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Невероятная командная работа». Роналду — о крупной победе «Аль-Насра» над «Аль-Фатехом»:
Команда набрала первые очки в национальном чемпионате.
26.08.2023 09:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Известен срок контракта бразильского защитника Келвена с ЦСКА
Transfermarkt оценивает футболиста в 7 млн евро.
26.08.2023 09:24
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Реал» одержал третью победу подряд в чемпионате Испании
Винисиус Жуниор получил в матче с «Сельтой» травму и был заменён на 18-й минуте.
26.08.2023 00:42
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Челси» разгромил «Лутон» в матче английской премьер-лиги
«Челси» разгромил «Лутон» в матче английской премьер-лиги
Синие одержали первую победу в этом сезоне.
26.08.2023 00:04
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Лейпциг» разгромил «Штутгарт», забив пять голов за 26 минут
Хозяева поля одержали волевую победу.
25.08.2023 23:58
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.