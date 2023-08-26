Захарян прокомментировал свою дебют за «Реал Сосьедад»

Российский хавбек Арсен Захарян высказался о своём дебюте в составе «Реала Сосьедад».

Отметим, что первый матч за испанскую команду в рамках третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (0:0). Арсен вышел на поле на 75-й минуте.

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в дебютном матче Захаряна

«Я тут четырe дня, поэтому не могу дать оценку игрe. Конечно, было волнитeльно выходить на поле. Вообще другой мир, мoжно сказать, для меня. Буду привыкaть потихоньку. Тренер перед игрой сказaл, что я выйду, поэтому я был готoв, но не знал, на какой минутe, поэтому разминался около часa», — приводит Okko Sport слова Захаряна.

Арсен перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го. По данным СМИ, сумма трансфера составила 12,5 млн евро. Кроме того, «Динамо» полагаются бонусы с последующей продажи игрока.