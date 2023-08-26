Известен срок контракта бразильского защитника Келвена с ЦСКА

Защитник «Атлетико Паранаэнсе» Келвен близок к подписанию контракта с ЦСКА.

Как сообщает Globo Esporte, 22-летний футболист заключит с российским клубом соглашение до лета 2027 года. Об этом сообщает Globo Esporte.

«Атлетико Паранаэнсе» принял предложение ЦСКА по трансферу Келвена

Ранее в СМИ появилась информация, что сумма трансфера Келвена составит около € 4,5 млн. ЦСКА выиграл борьбу за бразильского защитника у «Бенфики».

Келвен играет «Атлетико Паранаэнсе» с 2019 года. Его текущий контракт с клубом завершится в феврале 2024 года.