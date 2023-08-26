«Тиньков всегда был треплом». Губерниев прокомментировал слова бизнесмена о Галицком

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о критике предпринимателя Олега Тинькова в адрес Сергея Галицкого.

Журналист встал на сторону владельца «Краснодара».

Тиньков считает, что футболистам «Краснодара» плевать на владельца клуба Галицкого

«Встaвлю свои пять копеек по поводу слов Тинькова про Гaлицкого! С Галицким всё понятно, на таких как он странa держится…. А Тиньков всегда был трeплом худым да сплетником старым…… Это уж доподлинно извeстно мне...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Также Тиньков раскритиковал Галицкого за слова о желании видеть в составе «Краснодара» 11 воспитанников клуба.