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Итальянского журналиста в прямом эфире выгнали с передачи после того, как он назвал Лукаку негром

В минувшем сезоне футболист выступал в Серии А.
26 августа 2023 10:03
автор: Александр Поволоцкий

Итальянского журналиста выгнали с телепередачи из-за слов в адрес нападающего «Челси» Ромелу Лукаку.

Отметим, что Луиджи Фурини является участником программы Qui Studio a Voi Stadio с 2010 года. Журналист поддерживает «Интер».

Как сообщает Football Italia, Фурини назвал Лукаку негром в эфире канала Telelombardia. Журналист отказался приносить извинения. После этого Луиджи запретили участвовать в ТВ-шоу и выгнали из студии в прямом эфире.

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«Мы сожaлеем о том, что наш коллeга Фурини допустил стoль серьёзную ошибку. Немедленные меры неизбeжны», – написал в соцсети руководитель Telelombardia Фабио Равеццани.

Лукаку в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Интер». Бельгиец провел 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 7 результативных передач.

«Интер» мог выкупить игрока, но вышел из переговоров, когда выяснил, что Ромелу параллельно общается с «Ювентусом».

источник: Football Italia
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