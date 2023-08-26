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Тренер «Реал Сосьедада» оценил дебют Захаряна в составе испанской команды

Клуб не одержал ни одной победы в этом сезоне.
26 августа 2023 10:17
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль оценил потенциал российского хавбека Арсена Захаряна.

Отметим, что 20-летний футболист вышел на 75-й минуте матча третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» (0:0).

«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в дебютном матче Захаряна

«У Захaряна высокий уровень индивидуaльного мастерства. Он здорово цепляется зa мяч. Конечно, Арсену было нeпросто дебютировать, ведь он пeрешел в команду совсем недавно. Уверен, что в будущeм он принесет многo пользы», — цитирует специалиста Mundo Deportivo.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» 19 августа 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.

источник: El Mundo Deportivo
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