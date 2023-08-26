«Давайте не торопить события». Агент Келвена – о трансфере футболиста в ЦСКА

Агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена высказался о потенциальном переходе игрока в ЦСКА.
Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб полностью согласовал трансфер 22-летнего футболиста.
«Рано говорить о том, что трансфер в ЦСКА завершён. Мы близки, но давайте не торопить события. Через два дня мы с Келвеном вылетаем в Москву», – цитирует «Метарейтинг» Джулиано Бертолуччи.
Transfermarkt оценивает стоимость Келвена в 7 млн евро.
Ранее сообщалось, что московский ЦСКА предложил 4,5 млн долларов за защитника «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабу.
источник: «Метарейтинг»