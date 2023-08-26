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«Давайте не торопить события». Агент Келвена – о трансфере футболиста в ЦСКА

В данный момент игрок выступает за «Атлетико Паранаэнсе».
«Давайте не торопить события». Агент Келвена – о трансфере футболиста в ЦСКА
26 августа 2023 10:37
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Агент защитника «Атлетико Паранаэнсе» Келвена высказался о потенциальном переходе игрока в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась информация, что российский клуб полностью согласовал трансфер 22-летнего футболиста.

«Рано говорить о том, что трансфер в ЦСКА завершён. Мы близки, но давайте не торопить события. Через два дня мы с Келвеном вылетаем в Москву», – цитирует «Метарейтинг» Джулиано Бертолуччи.

Transfermarkt оценивает стоимость Келвена в 7 млн евро.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА предложил 4,5 млн долларов за защитника «РБ Брагантино» Жуниньо Капишабу.

источник: «Метарейтинг»
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