ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал игроком «Ромы»

Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал игроком «Ромы»
26 августа 2023 11:45
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Рома"

«Рома» объявила о переходе форварда «Байера» Сердара Азмуна.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 28-летний футболист будет выступать за новую команду под 17-м номером. Детали трансфера не раскрываются.

Ранее сообщалось, что иранец пополнит ряды «волков» на правах аренды. Если римский клуб захочет сохранить его на постоянной основе, то должен будет заплатить € 12 млн.

Сердар Азмун известен в России по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», с которым четыре раза выигрывал РПЛ. По некоторым данным, питерцы хотели вернуть игрока, но он предпочел отправиться в чемпионат Италии.

источник: ФК «Рома»
Роналдиньо может оказаться под стражей в Бразилии по делу о мошенничестве
Футболист завершил карьеру в 2015 году.
26.08.2023 11:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Активная группа фанатов «ПСЖ» не планируют акций против Мбаппе на матче с «Лансом»
Футболист провел один матч в сезоне, в котором забил гол.
26.08.2023 11:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Защитник «Зенита» Эракович рассказал о мнении сербов о российском футболе
Футболист является воспитанником «Црвены Звезды»
26.08.2023 10:57
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Давайте не торопить события». Агент Келвена – о трансфере футболиста в ЦСКА
«Давайте не торопить события». Агент Келвена – о трансфере футболиста в ЦСКА
В данный момент игрок выступает за «Атлетико Паранаэнсе».
26.08.2023 10:37
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тренер «Реал Сосьедада» оценил дебют Захаряна в составе испанской команды
Клуб не одержал ни одной победы в этом сезоне.
26.08.2023 10:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Итальянского журналиста в прямом эфире выгнали с передачи после того, как он назвал Лукаку негром
В минувшем сезоне футболист выступал в Серии А.
26.08.2023 10:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Тиньков всегда был треплом». Губерниев встал на защиту Сергея Галицкого
«Тиньков всегда был треплом». Губерниев встал на защиту Сергея Галицкого
Журналист считает, что бизнесмен не заслужил критики в свой адрес.
26.08.2023 09:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Невероятная командная работа». Роналду — о крупной победе «Аль-Насра» над «Аль-Фатехом»
Команда набрала первые очки в национальном чемпионате.
26.08.2023 09:35
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.