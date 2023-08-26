Бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал игроком «Ромы»

«Рома» объявила о переходе форварда «Байера» Сердара Азмуна.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, 28-летний футболист будет выступать за новую команду под 17-м номером. Детали трансфера не раскрываются.

Ранее сообщалось, что иранец пополнит ряды «волков» на правах аренды. Если римский клуб захочет сохранить его на постоянной основе, то должен будет заплатить € 12 млн.

Сердар Азмун известен в России по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», с которым четыре раза выигрывал РПЛ. По некоторым данным, питерцы хотели вернуть игрока, но он предпочел отправиться в чемпионат Италии.