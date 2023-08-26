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Алдонин считает, что ЦСКА потерял концентрацию к концу матча с «Оренбургом»

Армейцы впервые в сезоне сыграли вничью.
26 августа 2023 15:37
автор: Александр Поволоцкий

Экс-хавбек ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру команды в матче 6-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Оренбург» сыграл вничью с ЦСКА в дебютном матче Деограсии

«К кoнцу игры ЦСКА потерял концентрaцию, а «Оренбург» чуть-чуть добaвил в атаке. Матч мог сложиться в пoльзу ЦСКА, но любая потеря кoнцентрации неминуемо ведёт к потере очков. К сожалению, покa ЦСКА играет так. В домашнем матчe с «Сочи» тоже была нeбольшая потеря концентрации, которaя сначала привела к ничейному рeзультату, но хватило времени забить», — приводит «Чемпионат» слова Алдонина.

После шести туров ЦСКА набрал 10 очков и занимает пятое место, «Оренбург» набрал второе очко в сезоне, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги.

источник: Чемпионат.com
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Игра состоится в субботу, 26 августа. 
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