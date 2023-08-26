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Денис Глушаков сообщил о намерении выступать в Медиалиге

С июля 2023 года футболист находится в статусе свободного агента.
26 августа 2023 21:22
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» и «Химок» Денис Глушаков поделился планами относительно своего будущего в футболе.

«Сейчас тренируюсь со специалистом по физподготовке. Я без клуба, такое бывает. С «Химками» такое было тоже, два месяца не играл, а потом 20 голов забил. Общаемся с клубами, но нет никакой конкретики. В Медиалигу пойду. Заявлюсь в какую-нибудь команду на всякий случай», — приводит слова 36-летнего игрока «РИА Новости».

Последним клубом Глушакова являлся «Пари НН». За нижегородскую команду он провёл девять матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 400 тысяч евро.

источник: «РИА Новости»
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