Денис Глушаков сообщил о намерении выступать в Медиалиге

Бывший полузащитник «Спартака» и «Химок» Денис Глушаков поделился планами относительно своего будущего в футболе.

«Сейчас тренируюсь со специалистом по физподготовке. Я без клуба, такое бывает. С «Химками» такое было тоже, два месяца не играл, а потом 20 голов забил. Общаемся с клубами, но нет никакой конкретики. В Медиалигу пойду. Заявлюсь в какую-нибудь команду на всякий случай», — приводит слова 36-летнего игрока «РИА Новости».

Последним клубом Глушакова являлся «Пари НН». За нижегородскую команду он провёл девять матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 400 тысяч евро.