Умяров: игра с «Ахматом» далась тяжело. С нашей стороны были ошибки при выходе из обороны

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился эмоциями после матча с «Ахматом» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

«На самом деле, игра далась тяжело. С нашей стороны были ошибки, неприятные моменты в плане выхода из обороны. «Ахмат» этим пользовался – мелким фолом сбивал наши атаки и тем игры в целом.

Когда команда не выигрывает, то все переживают, конечно. Это надо преодолеть и начать побеждать. Но нам, видимо, сейчас с этим сложно. Будем исправляться и готовиться к «Динамо», – сказал футболист «Советскому спорту».

Ранее результат матча «Спартак» – «Ахмат» прокомментировал экс-игрок красно-белых Андрей Ещенко.