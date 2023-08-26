Защитник «Спартака» Джикия поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Катара

Защитник и капитан «Спартак» Георгия Джикия поделился мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России и национальной командой Катара.

Контрольная игра сборных запланирована на 12 сентября, 29-летний футболист красно-белых включён в заявку команды Валерия Карпина на предстоящий матч.

«К сборной Катара отношусь с уважением, мы разберём их сильные и слабые стороны», – заявил Джикия в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

В марте 2023 года сборная России провела два товарищеских матча против национальных команд Ирака (2:0) и Ирана (1:1).