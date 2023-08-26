В «Спартаке» высказались об уровне доверия к Гильермо Абаскалю 

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев выразил своё мнение о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского клуба.

«Мы, как я только что отметил, внесли серьезные коррективы: у нас несколько новых игроков, команда меняется по ходу сезона. Я очень надеюсь, что со временем результаты улучшатся», – сообщил функционер в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

По итогам шести туров в чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков. 29 августа подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России.