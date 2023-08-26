Зарема Салихова рассказала, кто может заменить Абаскаля в «Спартаке»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова высказалась о слухах о возможной отставке Гильермо Абаскаля с должности главного тренера красно-белых.

«Жду в «Спартаке» Карпина, Карреру и Черчесова — сразу всех вместе. Надо же составить конкуренцию Семаку и его помощникам. Заход должен быть мощный: один за защитников отвечает, второй — за дух спартаковский, третий — за шашлык в Тарасовке», — приводит слова Салиховой Sport24.ru.

По итогам шести туров в чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять очков. 29 августа подопечные Гильермо Абаскаля примут на своём поле «Динамо» в рамках группового этапа Кубка России.