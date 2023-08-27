Главный тренер «Рубина» Рахимов объяснил замены в матче с «Динамо»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о заменах, которые произвел в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо».

Напомним, что игра в Казани завершилась со счётом 2:2.

«Динамо» в меньшинстве упустило победу над «Рубином» в 6-м туре РПЛ

«Иванов вышел и чётко в передачах быстро разворачивал игру. Все ребята, которые вышли, старались делать на поле всё возможное. Мы видим, что гол, который пришёл: Лисакович отдал, Фамейе забил. Это те игроки, которые вышли на замену», — цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

Отметим, что клуб из Казани располагается на 11-й строчке, имея в своём активе 6 очков после шести туров.

